SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Usa, Nucor porta gli HRC oltre quota 1.100 $/st

Usa, Nucor porta gli HRC oltre quota 1.100 $/st

Il CSP sale di 10 $/st. Il mercato teme effetti su edilizia e domanda

3 giugno 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Usa: continua l’aumento della produzione siderurgica - Segno “più” in tutti e tre i confronti: +8,8% tendenziale, +0,1% sequenziale e +6,8% nel cumulato

3 giugno 2026

Usa: continua l’aumento della produzione siderurgica

Segno “più” in tutti e tre i confronti: +8,8% tendenziale, +0,1% sequenziale e +6,8% nel cumulato

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – L’acciaio dell’Ue riuscirà a rimanere competitivo? STEEL FOCUS – L’acciaio dell’Ue riuscirà a rimanere competitivo? Header siderweb TG. Edizione del 29 maggio 2026 siderweb TG. Edizione del 29 maggio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Carlo Mapelli L'altro volto dell'acciaio: Carlo Mapelli
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Usa: continua l’aumento della produzione siderurgica - Segno “più” in tutti e tre i confronti: +8,8% tendenziale, +0,1% sequenziale e +6,8% nel cumulato

3 giugno 2026

Usa: continua l’aumento della produzione siderurgica

Segno “più” in tutti e tre i confronti: +8,8% tendenziale, +0,1% sequenziale e +6,8% nel cumulato

di Federico Fusca
Usa, Nucor porta gli HRC oltre quota 1.100 $/st - Il CSP sale di 10 $/st. Il mercato teme effetti su edilizia e domanda

3 giugno 2026

Usa, Nucor porta gli HRC oltre quota 1.100 $/st

Il CSP sale di 10 $/st. Il mercato teme effetti su edilizia e domanda

di Stefano Gennari
Usa, Nucor alza ancora il prezzo degli HRC - Diciannovesimo rialzo consecutivo del Consumer Spot Price. Aumenti anche per le travi

27 maggio 2026

Usa, Nucor alza ancora il prezzo degli HRC

Diciannovesimo rialzo consecutivo del Consumer Spot Price. Aumenti anche per le travi

di Stefano Gennari
Usa: Nucor spinge ancora sugli HRC - Quarto rialzo consecutivo, il più significativo finora

18 novembre 2025

Usa: Nucor spinge ancora sugli HRC

Quarto rialzo consecutivo, il più significativo finora

di Stefano Gennari
Usa: coils a caldo oltre quota 1.000 $/st - È il massimo da due anni. Rottame stabile ma sotto pressione

5 marzo 2026

Usa: coils a caldo oltre quota 1.000 $/st

È il massimo da due anni. Rottame stabile ma sotto pressione

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – L’acciaio dell’Ue riuscirà a rimanere competitivo?

 I nostri video

30 maggio 2026

Il conflitto e le tensioni ancora oggi in atto nello Stretto di Hormuz hanno causato non poche difficoltà per l'economia e la ...

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti