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STEEL FOCUS – L’acciaio dell’Ue riuscirà a rimanere competitivo?

In questa puntata analizziamo le opportunità contingenti e le prospettive per la siderurgia continentale

30 maggio 2026

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Il conflitto e le tensioni ancora oggi in atto nello Stretto di Hormuz hanno causato non poche difficoltà per l’economia e la siderurgia dell’Unione europea. Tuttavia, questa crisi geopolitica ha aperto anche alcune opportunità per il nostro acciaio. In questa puntata approfondiamo il quadro geopolitico internazionale, i vantaggi competitivi sfruttabili in questo particolare momento, le prospettive di tre tra le principali siderurgie asiatiche. E, alla luce di tutto questo, ci concentriamo anche sulle occasioni che l’evoluzione delle industrie di Corea del Sud, Giappone e Cina può generare a lungo termine per l’acciaio europeo.

Ad aiutarci nell’analisi la voce di Gianfranco Tosini (siderweb).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.
R. S.   
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