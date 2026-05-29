Cina contro le nuove misure Ue sull'acciaio
Pechino parla di protezionismo ma tratta con Bruxelles al Wto sulle quote. Dialogo aperto anche con gli Usa sui dazi
29 maggio 2026
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