SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cina contro le nuove misure Ue sull'acciaio

Cina contro le nuove misure Ue sull'acciaio

Pechino parla di protezionismo ma tratta con Bruxelles al Wto sulle quote. Dialogo aperto anche con gli Usa sui dazi

29 maggio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Carlo Mapelli L'altro volto dell'acciaio: Carlo Mapelli Header siderweb TG. Edizione del 22 maggio 2026 siderweb TG. Edizione del 22 maggio 2026 Header STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050 STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cina contro le nuove misure Ue sull'acciaio - Pechino parla di protezionismo ma tratta con Bruxelles al Wto sulle quote. Dialogo aperto anche con gli Usa sui dazi

29 maggio 2026

Cina contro le nuove misure Ue sull'acciaio

Pechino parla di protezionismo ma tratta con Bruxelles al Wto sulle quote. Dialogo aperto anche con gli Usa sui dazi

di Stefano Gennari
Ue-Cina: segnali di distensione sulle auto elettriche - Bruxelles ha pubblicato una serie di linee guida che permetterebbero alle case cinesi di evitare i dazi

13 gennaio 2026

Ue-Cina: segnali di distensione sulle auto elettriche

Bruxelles ha pubblicato una serie di linee guida che permetterebbero alle case cinesi di evitare i dazi

di Federico Fusca
Cina, produzione di acciaio in calo per il terzo mese consecutivo ad agosto - Negli Usa, i democratici chiedono a Trump pressioni su Pechino per ridurre la sovrapproduzione

15 settembre 2025

Cina, produzione di acciaio in calo per il terzo mese consecutivo ad agosto

Negli Usa, i democratici chiedono a Trump pressioni su Pechino per ridurre la sovrapproduzione

di Sarah Falsone
Il Parlamento Ue approva le nuove misure sull’acciaio - Eurofer: «Ora nessun ritardo». In corso a Ginevra i negoziati con oltre 20 Paesi sulle quote

19 maggio 2026

Il Parlamento Ue approva le nuove misure sull’acciaio

Eurofer: «Ora nessun ritardo». In corso a Ginevra i negoziati con oltre 20 Paesi sulle quote

di Stefano Gennari
Acciaio: 2026 a marce ridotte - Secondo World Steel Association «la domanda ha toccato il fondo». 2027 in progressione

15 aprile 2026

Acciaio: 2026 a marce ridotte

Secondo World Steel Association «la domanda ha toccato il fondo». 2027 in progressione

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Carlo Mapelli

 I nostri video

28 maggio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti