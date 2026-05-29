A Napoli il confronto sul futuro degli imballaggi in acciaio

Dopo il debutto dello scorso anno, torna a Napoli “Steel packaging towards the future”, il convegno co-organizzato da siderweb e RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

L’appuntamento è per giovedì 4 giugno, dalle 10:00, all’Hotel Royal Continental di Napoli. Al centro dell’edizione 2026 ci sarà la Packaging and Packaging Waste Regulation, il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, che entrerà in vigore ad agosto, con un focus sulle possibili ricadute per il sistema italiano della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio.

Il convegno sarà un’occasione di confronto per gli operatori della filiera, chiamati ad approfondire criticità, risultati e prospettive di un comparto in cui la banda stagnata resta un materiale strategico, grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla possibilità di essere riciclata quasi all’infinito. Sullo sfondo, però, restano le pressioni competitive dei produttori extra Ue, in particolare da Cina e India, con una quota di import extraeuropeo cresciuta fino al 60% nel 2023, rispetto a una media del 40% nel periodo 2014-2021.

Grazie alla partecipazione delle associazioni di categoria, l’incontro permetterà di analizzare gli effetti concreti del nuovo quadro normativo europeo su tutti gli attori dell’economia circolare del packaging in acciaio.

La partecipazione è gratuita. Clicca qui per scoprire i relatori e il programma completo.