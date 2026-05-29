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Whyalla Steelworks, corsa a due per l’acciaieria australiana

In shortlist M Resources e Jindal. Il governo australiano mette sul tavolo fino a 1,9 miliardi per il rilancio

29 maggio 2026

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