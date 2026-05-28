Cbam, Centro Inox fa il punto sugli obblighi
Il 25 giugno un webinar su Ets, regole Ue, calcolo della tassazione e scadenze 2026-2027
28 maggio 2026
Centro Inox organizza un incontro online dedicato agli adempimenti legati al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. L’appuntamento, dal titolo “Cbam e acciaio inox: guida pratica e scadenze 2026-2027”, si terrà giovedì 25 giugno 2026, dalle 9:30 alle 12:30, in modalità webinar su piattaforma Zoom.
Il 2026 – ricorda Centro Inox – rappresenta un anno cruciale per il meccanismo Cbam e per i prodotti siderurgici, segnando il passaggio dalla fase transitoria a quella definitiva, iniziata il 1° gennaio 2026.
L’incontro partirà da un’introduzione al sistema Ets, principale strumento adottato dall’Unione europea per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di gas a effetto serra. Da questa cornice si passerà poi all’analisi di quanto previsto dal Regolamento Ue 2023/956 e dalla normativa successiva, fino ai Regolamenti di esecuzione Ue 2025/2620 e 2025/2621, con particolare attenzione al computo di quanto dovuto per la tassazione Cbam, tenendo conto dello sconto interno previsto dalla normativa.
Il corso è rivolto al personale di aziende siderurgiche, metalmeccaniche e della lavorazione dei metalli. Sono indicati come destinatari, in particolare, gli addetti agli uffici import-export, acquisti e supply chain, i compliance officer, i responsabili sostenibilità e HSE e il personale amministrativo.
A guidare l’incontro sarà Giuliano Ceccardi, membro del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e direttore responsabile della rivista Il Doganalista.
La quota di partecipazione è di 180 euro più Iva. Per i soci Centro Inox e gli affiliati Centro Inox Servizi Srl in regola con il pagamento della quota 2026, la partecipazione sarà gratuita. Le iscrizioni possono essere effettuate online attraverso il sito di Centro Inox.
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