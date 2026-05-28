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Cbam, Centro Inox fa il punto sugli obblighi

Il 25 giugno un webinar su Ets, regole Ue, calcolo della tassazione e scadenze 2026-2027

28 maggio 2026

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Centro Inox organizza un incontro online dedicato agli adempimenti legati al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. L’appuntamento, dal titolo “Cbam e acciaio inox: guida pratica e scadenze 2026-2027”, si terrà giovedì 25 giugno 2026, dalle 9:30 alle 12:30, in modalità webinar su piattaforma Zoom.

Il 2026 – ricorda Centro Inox – rappresenta un anno cruciale per il meccanismo Cbam e per i prodotti siderurgici, segnando il passaggio dalla fase transitoria a quella definitiva, iniziata il 1° gennaio 2026.

L’incontro partirà da un’introduzione al sistema Ets, principale strumento adottato dall’Unione europea per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di gas a effetto serra. Da questa cornice si passerà poi all’analisi di quanto previsto dal Regolamento Ue 2023/956 e dalla normativa successiva, fino ai Regolamenti di esecuzione Ue 2025/2620 e 2025/2621, con particolare attenzione al computo di quanto dovuto per la tassazione Cbam, tenendo conto dello sconto interno previsto dalla normativa.

Il corso è rivolto al personale di aziende siderurgiche, metalmeccaniche e della lavorazione dei metalli. Sono indicati come destinatari, in particolare, gli addetti agli uffici import-export, acquisti e supply chain, i compliance officer, i responsabili sostenibilità e HSE e il personale amministrativo.

A guidare l’incontro sarà Giuliano Ceccardi, membro del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e direttore responsabile della rivista Il Doganalista.

La quota di partecipazione è di 180 euro più Iva. Per i soci Centro Inox e gli affiliati Centro Inox Servizi Srl in regola con il pagamento della quota 2026, la partecipazione sarà gratuita. Le iscrizioni possono essere effettuate online attraverso il sito di Centro Inox
R. S.   
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