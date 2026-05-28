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Odisha, JSW apre il cantiere del mega impianto di Paradip

Sull’area ex Posco nascerà un sito integrato da 13,2 milioni di tonnellate annue, espandibile a 25 milioni

28 maggio 2026

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