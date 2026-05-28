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Zhongshou avvia il nuovo Arvedi ESP di Primetals

Primo coil prodotto a cinque giorni dalla prima colata. L’impianto è il più potente della tecnologia installato finora

28 maggio 2026

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