SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Auto, prosegue il trend positivo del mercato europ...

Auto, prosegue il trend positivo del mercato europeo

Ad aprile in Ue sono cresciute a doppia cifra le immatricolazioni nei segmenti ricaricabili BEV e PHEV

27 maggio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




thyssenkrupp Automotive Technology riorganizza le attività negli Usa - Entro marzo 2027 sarà chiuso lo stabilimento di Terre Haute e la produzione si concentrerà in quello di Hamilton

25 maggio 2026

thyssenkrupp Automotive Technology riorganizza le attività negli Usa

Entro marzo 2027 sarà chiuso lo stabilimento di Terre Haute e la produzione si concentrerà in quello di Hamilton

di Federico Fusca
Acciaio per l’automotive: il mercato registrerà una forte crescita - Il comparto vedrà il proprio valore globale crescere fino a 78 miliardi entro il 2032 grazie all’elettrificazione

21 maggio 2026

Acciaio per l’automotive: il mercato registrerà una forte crescita

Il comparto vedrà il proprio valore globale crescere fino a 78 miliardi entro il 2032 grazie all’elettrificazione

di Federico Fusca
Tata Nederland valuta la chiusura anticipata degli impianti coke e gas - L’agenzia ambientale olandese intende revocare le autorizzazioni di KGF 1 e 2

19 maggio 2026

Tata Nederland valuta la chiusura anticipata degli impianti coke e gas

L’agenzia ambientale olandese intende revocare le autorizzazioni di KGF 1 e 2

di Sarah Falsone
Gestamp, ricavi in calo nel Q1 2026 ma cresce l’Ebitda - Confermati gli obiettivi finanziari per il 2026 nonostante le tensioni geopolitiche e l’incertezza del settore auto

18 maggio 2026

Gestamp, ricavi in calo nel Q1 2026 ma cresce l’Ebitda

Confermati gli obiettivi finanziari per il 2026 nonostante le tensioni geopolitiche e l’incertezza del settore auto

di Sarah Falsone
Tata Steel Nederland partecipa al progetto europeo CiSMA - Obiettivo: sviluppare acciai di alta qualità prodotti con rottame e forni elettrici per automotive ed elettrodomestici

14 maggio 2026

Tata Steel Nederland partecipa al progetto europeo CiSMA

Obiettivo: sviluppare acciai di alta qualità prodotti con rottame e forni elettrici per automotive ed elettrodomestici

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 22 maggio 2026 siderweb TG. Edizione del 22 maggio 2026 Header STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050 STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050 Header siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM
Altri video

ARTICOLI SIMILI

thyssenkrupp Automotive Technology riorganizza le attività negli Usa - Entro marzo 2027 sarà chiuso lo stabilimento di Terre Haute e la produzione si concentrerà in quello di Hamilton

25 maggio 2026

thyssenkrupp Automotive Technology riorganizza le attività negli Usa

Entro marzo 2027 sarà chiuso lo stabilimento di Terre Haute e la produzione si concentrerà in quello di Hamilton

di Federico Fusca
Acciaio per l’automotive: il mercato registrerà una forte crescita - Il comparto vedrà il proprio valore globale crescere fino a 78 miliardi entro il 2032 grazie all’elettrificazione

21 maggio 2026

Acciaio per l’automotive: il mercato registrerà una forte crescita

Il comparto vedrà il proprio valore globale crescere fino a 78 miliardi entro il 2032 grazie all’elettrificazione

di Federico Fusca
Tata Nederland valuta la chiusura anticipata degli impianti coke e gas - L’agenzia ambientale olandese intende revocare le autorizzazioni di KGF 1 e 2

19 maggio 2026

Tata Nederland valuta la chiusura anticipata degli impianti coke e gas

L’agenzia ambientale olandese intende revocare le autorizzazioni di KGF 1 e 2

di Sarah Falsone
Gestamp, ricavi in calo nel Q1 2026 ma cresce l’Ebitda - Confermati gli obiettivi finanziari per il 2026 nonostante le tensioni geopolitiche e l’incertezza del settore auto

18 maggio 2026

Gestamp, ricavi in calo nel Q1 2026 ma cresce l’Ebitda

Confermati gli obiettivi finanziari per il 2026 nonostante le tensioni geopolitiche e l’incertezza del settore auto

di Sarah Falsone
Tata Steel Nederland partecipa al progetto europeo CiSMA - Obiettivo: sviluppare acciai di alta qualità prodotti con rottame e forni elettrici per automotive ed elettrodomestici

14 maggio 2026

Tata Steel Nederland partecipa al progetto europeo CiSMA

Obiettivo: sviluppare acciai di alta qualità prodotti con rottame e forni elettrici per automotive ed elettrodomestici

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
25 maggio 2026

Speciale siderweb FORUM 2026

Rivivi l'evento attraverso le tematiche e gli highlight riassunti in una pubblicazione speciale.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 22 maggio 2026

 I nostri video

22 maggio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti