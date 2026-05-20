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UK Steel: «Cbam e salvaguardie contro le distorsioni di mercato»

Peter Brennan: «Senza estensione ai prodotti finiti in acciaio non saranno protetti nemmeno i produttori siderurgici»

20 maggio 2026

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MILANO - Tra sovraccapacità globale, misure di salvaguardia e transizione green, la siderurgia britannica affronta una fase cruciale. Ne abbiamo parlato con Peter Brennan, Director Trade & Economic Policy di UK Steel, intervenuto alla masterclass “Cbam. Come prepararsi al meglio per le scadenze 2026 e 2027?”.

Nella video intervista rilasciata a margine del siderweb FORUM, il funzionario ha analizzato le principali sfide che attendono il comparto: dal coordinamento tra Regno Unito e Unione europea sulle misure di salvaguardia e sul Cbam, fino al futuro di British Steel dopo l’intervento del governo britannico e alla crescente centralità dei forni elettrici ad arco. E sarà proprio la transizione verde, dice Brennan, a guidare una riorganizzazione della supply chain del rottame, spingendo Londra a rivedere il proprio ruolo di grande esportatore internazionale a favore di un maggiore utilizzo domestico della materia prima.
S. F.   
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