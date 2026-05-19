Tubos Reunidos riparte dopo quasi 100 giorni di sciopero
Progressiva ripresa delle attività ad Amurrio, ma la situazione resta tesa
19 maggio 2026
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18 maggio 2026
Coils a caldo sotto pressione in Europa
Domanda debole, stock elevati e offerte import più basse frenano il mercato. In Italia minimi a 670 €/t
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15 maggio 2026
Rottame: metà maggio tra rincari e segnali di stabilizzazione
Tensioni sull’offerta sostengono i prezzi, ma i rallentamenti produttivi limitano ulteriori rialzi
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14 maggio 2026
Tondo: tengono i prezzi, ma domanda paralizzata
Cantieri prudenti e acquisti limitati allo stretto necessario
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13 maggio 2026
Rottame: sale ancora il prezzo in Turchia
Nuovi scambi con Usa ed Europa. La debolezza dei lunghi continua però a comprimere i margini delle acciaierie
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5 maggio 2026
Lingotti inox: mercato depresso
Pesano l’incertezza geopolitica e il rallentamento dei progetti energetici. Prezzi in salita per la pressione dei costi
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A cura di Redazione Siderweb
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