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Cina: produzione di acciaio ai minimi da otto anni ad aprile

Calano acciaio grezzo, ghisa e prodotti finiti. Pesano edilizia debole e domanda interna fragile

18 maggio 2026

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