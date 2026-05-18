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SSAB: nuova linea Q&T a Oxelösund

Il gruppo aumenta la capacità negli acciai premium Hardox e Armox destinati ai settori industria e difesa

18 maggio 2026

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