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VinMetal sceglie Primetals per il nuovo hub siderurgico in Vietnam

Avvio della prima fase previsto nel 2027 con una capacità iniziale di circa 5 milioni di tonnellate annue

18 maggio 2026

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