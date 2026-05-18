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Saarstahl, acciaio verde per il progetto reECONIC

Il gruppo siderurgico fornirà materiale riciclato al 96% per l’asse del veicolo elettrico di Mercedes-Benz Trucks

18 maggio 2026

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