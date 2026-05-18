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Gestamp, ricavi in calo nel Q1 2026 ma cresce l’Ebitda

Confermati gli obiettivi finanziari per il 2026 nonostante le tensioni geopolitiche e l’incertezza del settore auto

18 maggio 2026

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