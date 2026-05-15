SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cina su British Steel: «Decisioni prudenti sulla n...

Cina su British Steel: «Decisioni prudenti sulla nazionalizzazione»

Pechino chiede al governo britannico di rispettare «i principi di mercato» ed evitare «misure coercitive»

15 maggio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




British Steel, la nazionalizzazione rischia di costare miliardi a Londra - Secondo Politico, il governo britannico potrebbe dover finanziare sia le perdite del gruppo sia la conversione green

14 maggio 2026

British Steel, la nazionalizzazione rischia di costare miliardi a Londra

Secondo Politico, il governo britannico potrebbe dover finanziare sia le perdite del gruppo sia la conversione green

di Sarah Falsone
British Steel verso la nazionalizzazione: Londra prepara la legge - Fallite le trattative con Jingye, il governo Starmer punta al controllo pubblico del gruppo

11 maggio 2026

British Steel verso la nazionalizzazione: Londra prepara la legge

Fallite le trattative con Jingye, il governo Starmer punta al controllo pubblico del gruppo

di Stefano Gennari
Uk: Sev.en valuta un’offerta combinata per British Steel e SSUK - Il gruppo ceco rafforza i piani di investimento nel Paese e potrebbe dar vita al primo produttore nazionale

4 maggio 2026

Uk: Sev.en valuta un’offerta combinata per British Steel e SSUK

Il gruppo ceco rafforza i piani di investimento nel Paese e potrebbe dar vita al primo produttore nazionale

di Stefano Gennari
Salvaguardia Uk: allarme degli utilizzatori - La Confederation of British Metalforming scrive al Governo

13 aprile 2026

Salvaguardia Uk: allarme degli utilizzatori

La Confederation of British Metalforming scrive al Governo

di Elisa Bonomelli
Nuova commessa in Nigeria per British Steel - L’accordo prevede la fornitura di 120mila billette per un valore di 70 milioni di sterline

19 marzo 2026

Nuova commessa in Nigeria per British Steel

L’accordo prevede la fornitura di 120mila billette per un valore di 70 milioni di sterline

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM Header siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026 siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026 Header siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

British Steel, la nazionalizzazione rischia di costare miliardi a Londra - Secondo Politico, il governo britannico potrebbe dover finanziare sia le perdite del gruppo sia la conversione green

14 maggio 2026

British Steel, la nazionalizzazione rischia di costare miliardi a Londra

Secondo Politico, il governo britannico potrebbe dover finanziare sia le perdite del gruppo sia la conversione green

di Sarah Falsone
British Steel verso la nazionalizzazione: Londra prepara la legge - Fallite le trattative con Jingye, il governo Starmer punta al controllo pubblico del gruppo

11 maggio 2026

British Steel verso la nazionalizzazione: Londra prepara la legge

Fallite le trattative con Jingye, il governo Starmer punta al controllo pubblico del gruppo

di Stefano Gennari
Uk: Sev.en valuta un’offerta combinata per British Steel e SSUK - Il gruppo ceco rafforza i piani di investimento nel Paese e potrebbe dar vita al primo produttore nazionale

4 maggio 2026

Uk: Sev.en valuta un’offerta combinata per British Steel e SSUK

Il gruppo ceco rafforza i piani di investimento nel Paese e potrebbe dar vita al primo produttore nazionale

di Stefano Gennari
Salvaguardia Uk: allarme degli utilizzatori - La Confederation of British Metalforming scrive al Governo

13 aprile 2026

Salvaguardia Uk: allarme degli utilizzatori

La Confederation of British Metalforming scrive al Governo

di Elisa Bonomelli
Nuova commessa in Nigeria per British Steel - L’accordo prevede la fornitura di 120mila billette per un valore di 70 milioni di sterline

19 marzo 2026

Nuova commessa in Nigeria per British Steel

L’accordo prevede la fornitura di 120mila billette per un valore di 70 milioni di sterline

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
11 maggio 2026

Acciaio sostenibile 2026

Analisi, esperienze e report della filiera siderurgica. Quarta edizione.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM

 I nostri video

15 maggio 2026

Nuova edizione del siderweb TG, dedicata al siderweb FORUM.

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio