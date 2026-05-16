STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050
In questa punta le possibili trasformazioni del comparto nei prossimi 25 anni contenute in Industria & Acciaio 2050
16 maggio 2026
Quali saranno i trend che caratterizzeranno la siderurgia nei prossimi anni? E quali sfide il comparto italiano ed europeo si troveranno ad affrontare per mantenere un ruolo di primo piano nello scacchiere globale?
Sono queste le domande che ci siamo posti nel realizzare questa puntata di STEEL FOCUS, partendo dagli spunti e dalle riflessioni contenuti in Industria & Acciaio 2050, il nuovo studio di siderweb presentato questa settimana durante la seconda edizione del siderweb FORUM. E proviamo quindi a ragionare sulle possibili trasformazioni del comparto siderurgico nei prossimi 25 anni, che saranno caratterizzati dalla transizione verde, dalla spinta dell’innovazione e dal riassetto dei nuovi equilibri mondiali.
Ad aiutarci nell’analisi le voci di Gianfranco Tosini (siderweb), Antonio Marcegalgia (Gruppo Marcegaglia) e Antonio Gozzi (Duferco e Federacciai).
Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.
*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.
STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.
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Analisi, esperienze e report della filiera siderurgica. Quarta edizione.
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A cura di Redazione Siderweb
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