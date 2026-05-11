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Borusan Pipe cresce nel primo trimestre

Ricavi in aumento del 32% e ritorno all’utile. Bene infrastrutture ed energia, debole l’Europa

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