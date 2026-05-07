SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Tenaris: ricavi e utili in crescita nel primo trim...

Tenaris: ricavi e utili in crescita nel primo trimestre

Nel Q2 peserà l'impatto della crisi in Medio Oriente. Gabriel Podskubka nuovo Ceo al posto di Paolo Rocca

7 maggio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Header STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tenaris: ricavi e utili in crescita nel primo trimestre - Nel Q2 peserà l'impatto della crisi in Medio Oriente. Gabriel Podskubka nuovo Ceo al posto di Paolo Rocca

7 maggio 2026

Tenaris: ricavi e utili in crescita nel primo trimestre

Nel Q2 peserà l'impatto della crisi in Medio Oriente. Gabriel Podskubka nuovo Ceo al posto di Paolo Rocca

di Stefano Gennari
Tenaris: fatturato in leggero aumento, utili in lieve calo - Nel terzo trimestre 2025 in crescita anche le vendite e l’Ebitda

30 ottobre 2025

Tenaris: fatturato in leggero aumento, utili in lieve calo

Nel terzo trimestre 2025 in crescita anche le vendite e l’Ebitda

di Federico Fusca
Tenaris: 2025 «robusto» nonostante i cali - Lo scorso anno il gruppo ha registrato frenate nel fatturato e negli utili

19 febbraio 2026

Tenaris: 2025 «robusto» nonostante i cali

Lo scorso anno il gruppo ha registrato frenate nel fatturato e negli utili

di Federico Fusca
worldsteel: domanda di acciaio in ripresa nel 2026 - L’aumento sarà trainato da un mix di fattori regionali, in particolare da un ritorno alla crescita del mercato Ue

13 ottobre 2025

worldsteel: domanda di acciaio in ripresa nel 2026

L’aumento sarà trainato da un mix di fattori regionali, in particolare da un ritorno alla crescita del mercato Ue

di Federico Fusca
L’acciaio Usa supera il Giappone - Lo stato di salute dei grandi gruppi del terzo produttore mondiale

16 aprile 2026

L’acciaio Usa supera il Giappone

Lo stato di salute dei grandi gruppi del terzo produttore mondiale

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
4 maggio 2026

Speciale tubo d'acciaio

Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026

 I nostri video

30 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio