SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Piombino, Metinvest Adria riparte dallo screening ...

Piombino, Metinvest Adria riparte dallo screening VIA

Dopo l'archiviazione regionale per mancate integrazioni, ripresenta l'istanza: maggiore attenzione ad aree sensibili

17 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Piombino, Metinvest Adria riparte dallo screening VIA - Dopo l'archiviazione regionale per mancate integrazioni, ripresenta l'istanza: maggiore attenzione ad aree sensibili

17 aprile 2026

Piombino, Metinvest Adria riparte dallo screening VIA

Dopo l'archiviazione regionale per mancate integrazioni, ripresenta l'istanza: maggiore attenzione ad aree sensibili

di Stefano Gennari
Investment Impact Awards: Metinvest Adria tra i principali progetti europei - Quinto posto per il piano Metinvest-Danieli che punta alla trasformazione green del polo di Piombino

20 febbraio 2026

Investment Impact Awards: Metinvest Adria tra i principali progetti europei

Quinto posto per il piano Metinvest-Danieli che punta alla trasformazione green del polo di Piombino

di Redazione siderweb
Piombino, è scontro tra Uilm e Jsw Steel Italy - Fusco accusa l'azienda su ritardi e Aia. La replica: «Nessun obbligo di deperimetrazione. Proroga chiesta da Metinvest»

13 febbraio 2026

Piombino, è scontro tra Uilm e Jsw Steel Italy

Fusco accusa l'azienda su ritardi e Aia. La replica: «Nessun obbligo di deperimetrazione. Proroga chiesta da Metinvest»

di Giorgio Pasquinucci
Jsw Steel Italy, finanziamento da 33 milioni dal governo - Siglato il contratto di sviluppo con Mimit, Regione Toscana e Invitalia. Coprirà parte del revamping del treno rotaie

22 aprile 2025

Jsw Steel Italy, finanziamento da 33 milioni dal governo

Siglato il contratto di sviluppo con Mimit, Regione Toscana e Invitalia. Coprirà parte del revamping del treno rotaie

di Giorgio Pasquinucci
Usa, la produzione di acciaio vede ancora il segno più - I dati registrano variazioni positive in tutti e tre i confronti

10 febbraio 2026

Usa, la produzione di acciaio vede ancora il segno più

I dati registrano variazioni positive in tutti e tre i confronti

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026

 I nostri video

17 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio