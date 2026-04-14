Lucchini FA.RO.: «Cbam e nuova Salvaguardia sono opportunità»

Morciano (Ceo): «Mercato debole influenzato da instabilità geopolitica, incertezza normativa e alti costi energia»

DÜSSELDORF – Dopo un 2025 ricco di sfide, anche i primi mesi del 2026 sono stati segnati da una crescente incertezza e da una certa debolezza anche per il mercato del tool steel. Tuttavia, l’implementazione del Cbam e l’introduzione delle nuove misure sostitutive della Salvaguardia fanno intravedere una possibile ripresa del mercato. Questa la prospettiva espressa dal Ceo di Lucchini FA.RO., Roberto Morciano, che a siderweb ha anche raccontato gli investimenti dell’azienda dal punto di vista industriale e sulla sostenibilità portati a termine e in programma nei prossimi anni.

Come è andato il 2025 dal punto di vista del tool steel e come è iniziato il 2026? Voi servite diversi comparti a valle, c’è un settore che sta performando meglio degli altri?

Il 2025 è stato un anno complesso per il tool steel europeo. Abbiamo riscontato una domanda debole e discontinua, soprattutto nella prima metà dell’anno, e una forte prudenza negli acquisti da parte dei clienti finali. Inoltre, è aumentata la pressione sui prezzi dovuta a costi energetici e concorrenza extra Ue.

Nella seconda parte del 2025 si è visto un...

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