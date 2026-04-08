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Turchia: export di coils a caldo in calo a febbraio

Volumi in contrazione su base annua, in crescita rispetto a gennaio. Italia prima destinazione

8 aprile 2026

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