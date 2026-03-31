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JSW Steel-JFE, operativa la joint venture su JSW Kalinga

Ingresso al 25% per JFE con un investimento da 940 milioni di dollari; prevista una seconda fase per salire al 50%

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