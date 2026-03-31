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Nucor rilancia ancora: prezzi degli HRC in costante ascesa

Nuovo aumento di 10 $/st del Consumer Spot Price, l’undicesimo in 14 settimane

31 marzo 2026

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