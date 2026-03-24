AM/NS: nuovo impianto da 8,2 milioni di tonnellate in India
Il presidente Aditya Mittal: «Il nuovo impianto sarà uno dei più competitivi e moderni del Paese»
24 marzo 2026
Benvenuto in siderweb
Accedi
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.
Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.
Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di
tutti gli utenti.
Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il
siderweb TG e la
newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e
analisi esclusive
della redazione.
Registrati ora.
MERCATI
-
24 marzo 2026
Lamiere da treno, il mercato rimane improntato al rialzo
Nonostante la domanda debole, costi energetici elevati e noli mantengono alti i prezzi. L’import resta marginale
-
24 marzo 2026
Bramme: prezzi in rialzo spinti da noli e dollaro
Conflitto in Medio Oriente e rafforzamento della valuta sostengono le quotazioni
-
23 marzo 2026
Coils: prezzi in rialzo ma senza slancio
Potere negoziale delle acciaierie rafforzato dall’import più complesso tra incertezza regolatoria e tensioni logistiche
-
20 marzo 2026
Rottame: operatori alla finestra
La quasi totale assenza di nuovi accordi mantiene stabili i prezzi
-
18 marzo 2026
Tondo: vendite temporaneamente sospese
Instabilità geopolitica e rialzo dei costi starebbero spingendo diversi produttori verso nuovi target di prezzo
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Marzo 2026
Aggiornamento Marzo 2026
siderweb TG: edizione del 20 marzo 2026
20 marzo 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la crisi nel Golfo, la produzione e l'export siderurgici italiani.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento