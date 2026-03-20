SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Marcegaglia testa il trasporto elettrico su lunga ...

Marcegaglia testa il trasporto elettrico su lunga distanza

Prima spedizione da Gazoldo a Sondershausen (Germania): zero emissioni, contro gli 800 kg di CO₂ di un mezzo diesel

20 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderwerb TG: edizione del 20 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 20 marzo 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Augusto Cosulich L'altro volto dell'acciaio: Augusto Cosulich Header STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Marcegaglia testa il trasporto elettrico su lunga distanza - Prima spedizione da Gazoldo a Sondershausen (Germania): zero emissioni, contro gli 800 kg di CO₂ di un mezzo diesel

20 marzo 2026

Marcegaglia testa il trasporto elettrico su lunga distanza

Prima spedizione da Gazoldo a Sondershausen (Germania): zero emissioni, contro gli 800 kg di CO₂ di un mezzo diesel

di Stefano Gennari
GMH Gruppe completa la ristrutturazione - Nuova struttura sotto GMH Gruppe SE & Co. KG, focus su economia circolare, acciaio verde e forgiati

27 ottobre 2025

GMH Gruppe completa la ristrutturazione

Nuova struttura sotto GMH Gruppe SE & Co. KG, focus su economia circolare, acciaio verde e forgiati

di Sarah Falsone
Outokumpu: subito una nuova salvaguardia Ue efficace - Il gruppo chiede quote globali con un tetto massimo per Paese, definito in base al luogo di fusione e colata

24 settembre 2025

Outokumpu: subito una nuova salvaguardia Ue efficace

Il gruppo chiede quote globali con un tetto massimo per Paese, definito in base al luogo di fusione e colata

di Stefano Gennari
Decarbonizzare, «una sfida complessa ma possibile» - Barocci (Arvedi) e Seeber (SSAB) hanno raccontato i percorsi dei rispettivi gruppi verso la transizione verde

6 novembre 2025

Decarbonizzare, «una sfida complessa ma possibile»

Barocci (Arvedi) e Seeber (SSAB) hanno raccontato i percorsi dei rispettivi gruppi verso la transizione verde

di Federico Fusca
Net zero emissioni 2050 nel settore siderurgico: obiettivo raggiungibile? - L'analisi dell'Ufficio Studi siderweb. Le prospettive a lungo termine dell'acciaio "verde"

29 aprile 2025

Net zero emissioni 2050 nel settore siderurgico: obiettivo raggiungibile?

L'analisi dell'Ufficio Studi siderweb. Le prospettive a lungo termine dell'acciaio "verde"

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
17 marzo 2026

Report Banda Stagnata - Marzo 2026

Aggiornamento Marzo 2026

Altri Speciali

siderwerb TG: edizione del 20 marzo 2026

 I nostri video

20 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la crisi nel Golfo, la produzione e l'export siderurgici italiani.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio