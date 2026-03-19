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ArcelorMittal fornirà i binari per l’ammodernamento della metro di Atene

Il progetto punta a migliorare sicurezza, efficienza e sostenibilità del trasporto urbano

19 marzo 2026

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