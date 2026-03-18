SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Stabilità, autosufficienza e prudenza: la Cina dop...

Stabilità, autosufficienza e prudenza: la Cina dopo le Due Sessioni

Per l'acciaio il Dragone punterà su decarbonizzazione, prodotti ad alto valore aggiunto e nuove tecnologie

18 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Minerale, la Cina allenta le restrizioni sul Jimblebar di BHP - Via libera di una settimana al ritiro del materiale nei porti cinesi, per raffreddare il rally dei prezzi

16 marzo 2026

Minerale, la Cina allenta le restrizioni sul Jimblebar di BHP

Via libera di una settimana al ritiro del materiale nei porti cinesi, per raffreddare il rally dei prezzi

di Stefano Gennari
Cina: produzione di acciaio in flessione a gennaio-febbraio - Il calo è legato in parte al Capodanno lunare e alle restrizioni antinquinamento in vista delle "Due sessioni"

16 marzo 2026

Cina: produzione di acciaio in flessione a gennaio-febbraio

Il calo è legato in parte al Capodanno lunare e alle restrizioni antinquinamento in vista delle "Due sessioni"

di Stefano Gennari
Turchia, stretta antidumping su piani da Cina e Corea del Sud - Definiti margini di dumping per laminati a freddo, zincati e verniciati

10 marzo 2026

Turchia, stretta antidumping su piani da Cina e Corea del Sud

Definiti margini di dumping per laminati a freddo, zincati e verniciati

di Stefano Gennari
Cina: cala l’export di acciaio, salgono gli acquisti di minerale - Nel bimestre gennaio-febbraio 2026 le esportazioni di prodotti finiti scendono a 15,59 milioni di tonnellate

10 marzo 2026

Cina: cala l’export di acciaio, salgono gli acquisti di minerale

Nel bimestre gennaio-febbraio 2026 le esportazioni di prodotti finiti scendono a 15,59 milioni di tonnellate

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica Header siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Minerale, la Cina allenta le restrizioni sul Jimblebar di BHP - Via libera di una settimana al ritiro del materiale nei porti cinesi, per raffreddare il rally dei prezzi

16 marzo 2026

Minerale, la Cina allenta le restrizioni sul Jimblebar di BHP

Via libera di una settimana al ritiro del materiale nei porti cinesi, per raffreddare il rally dei prezzi

di Stefano Gennari
Cina: produzione di acciaio in flessione a gennaio-febbraio - Il calo è legato in parte al Capodanno lunare e alle restrizioni antinquinamento in vista delle "Due sessioni"

16 marzo 2026

Cina: produzione di acciaio in flessione a gennaio-febbraio

Il calo è legato in parte al Capodanno lunare e alle restrizioni antinquinamento in vista delle "Due sessioni"

di Stefano Gennari
Turchia, stretta antidumping su piani da Cina e Corea del Sud - Definiti margini di dumping per laminati a freddo, zincati e verniciati

10 marzo 2026

Turchia, stretta antidumping su piani da Cina e Corea del Sud

Definiti margini di dumping per laminati a freddo, zincati e verniciati

di Stefano Gennari
Cina: cala l’export di acciaio, salgono gli acquisti di minerale - Nel bimestre gennaio-febbraio 2026 le esportazioni di prodotti finiti scendono a 15,59 milioni di tonnellate

10 marzo 2026

Cina: cala l’export di acciaio, salgono gli acquisti di minerale

Nel bimestre gennaio-febbraio 2026 le esportazioni di prodotti finiti scendono a 15,59 milioni di tonnellate

di Stefano Gennari
Stabilità, autosufficienza e prudenza: la Cina dopo le Due Sessioni - Per l'acciaio il Dragone punterà su decarbonizzazione, prodotti ad alto valore aggiunto e nuove tecnologie

18 marzo 2026

Stabilità, autosufficienza e prudenza: la Cina dopo le Due Sessioni

Per l'acciaio il Dragone punterà su decarbonizzazione, prodotti ad alto valore aggiunto e nuove tecnologie

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
17 marzo 2026

Report Banda Stagnata - Marzo 2026

Aggiornamento Marzo 2026

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Augusto Cosulich

 I nostri video

17 marzo 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio