Stabilità, autosufficienza e prudenza: la Cina dopo le Due Sessioni
Per l'acciaio il Dragone punterà su decarbonizzazione, prodotti ad alto valore aggiunto e nuove tecnologie
18 marzo 2026
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