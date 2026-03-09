SIDERWEB - La community dell'acciaio

Uk, offerto un risarcimento a Jingye per British Steel

Il Governo britannico avrebbe messo sul piatto quasi 100 milioni di sterline, rifiutati dal gruppo cinese

9 marzo 2026

British Steel, Flacks frena sull'integrazione con AdI - Priorità al dossier ex Ilva. Per il rilancio nel Regno Unito l'imprenditore si aspetta forti sostegni pubblici

24 febbraio 2026

British Steel, Flacks frena sull'integrazione con AdI

Priorità al dossier ex Ilva. Per il rilancio nel Regno Unito l'imprenditore si aspetta forti sostegni pubblici

di Stefano Gennari
British Steel: commessa multimilionaria per l’alta velocità turca - Fornitura di 36.000 tonnellate di rotaie per la linea Ankara-İzmir. A Scunthorpe parte la produzione 24/7

18 febbraio 2026

British Steel: commessa multimilionaria per l’alta velocità turca

Fornitura di 36.000 tonnellate di rotaie per la linea Ankara-İzmir. A Scunthorpe parte la produzione 24/7

di Stefano Gennari
British Steel: conti sempre più in rosso - Governo Uk: «Non ci sono risposte facili, lo sapevamo. Dobbiamo accettare i costi»

9 febbraio 2026

British Steel: conti sempre più in rosso

Governo Uk: «Non ci sono risposte facili, lo sapevamo. Dobbiamo accettare i costi»

di Federico Fusca
Flacks mette nel mirino anche British Steel - L’obiettivo sarebbe fondere l'azienda britannica con AdI e creare un gruppo siderurgico internazionale

2 febbraio 2026

Flacks mette nel mirino anche British Steel

L’obiettivo sarebbe fondere l'azienda britannica con AdI e creare un gruppo siderurgico internazionale

di Federico Fusca
Londra rinvia la Steel Strategy al 2026 - Focus su commercio e nuove misure di salvaguardia. Su British Steel resta prioritaria la continuità produttiva

12 dicembre 2025

Londra rinvia la Steel Strategy al 2026

Focus su commercio e nuove misure di salvaguardia. Su British Steel resta prioritaria la continuità produttiva

di Sarah Falsone
Lascia un Commento

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio