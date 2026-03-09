SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. La crisi in Medio Oriente e gli effetti sul nichel...

La crisi in Medio Oriente e gli effetti sul nichel indonesiano

L’interruzione delle forniture di zolfo dal Golfo potrebbero limitare la produzione del Paese del Sud-est asiatico

9 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? Header siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

La crisi in Medio Oriente e gli effetti sul nichel indonesiano - L’interruzione delle forniture di zolfo dal Golfo potrebbero limitare la produzione del Paese del Sud-est asiatico

9 marzo 2026

La crisi in Medio Oriente e gli effetti sul nichel indonesiano

L’interruzione delle forniture di zolfo dal Golfo potrebbero limitare la produzione del Paese del Sud-est asiatico

di Federico Fusca
Medio Oriente, Cina e acciaio: l’effetto Hormuz si allarga - Stop alle offerte cinesi verso il Golfo, crescono noli e costi industriali

3 marzo 2026

Medio Oriente, Cina e acciaio: l’effetto Hormuz si allarga

Stop alle offerte cinesi verso il Golfo, crescono noli e costi industriali

di Stefano Gennari
Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra - Il Dragone rimane attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

4 marzo 2026

Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra

Il Dragone rimane attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

di Federico Fusca
siderweb TG: costruzioni, crisi nel Golfo ed ex Ilva - Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

6 marzo 2026

siderweb TG: costruzioni, crisi nel Golfo ed ex Ilva

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

di Stefano Gennari
Tondo: diversi produttori sospendono le vendite - Forte incertezza a causa della crisi del Golfo. Possibili rialzi di prezzo nel breve Tondo: diversi produttori sospendono le vendite - Forte incertezza a causa della crisi del Golfo. Possibili rialzi di prezzo nel breve

4 marzo 2026

Tondo: diversi produttori sospendono le vendite

Forte incertezza a causa della crisi del Golfo. Possibili rialzi di prezzo nel breve

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026

 I nostri video

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio