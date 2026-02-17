SIDERWEB - La community dell'acciaio

I nostri video
Usa: Nucor alza ancora i prezzi degli HRC

Mercato spot in tensione, le acciaierie faticano ad aumentare i volumi produttivi

17 febbraio 2026

Lascia un Commento

siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026
L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli
STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l'esempio di una Cina che vuol correre
Usa: Nucor alza ancora i prezzi degli HRC - Mercato spot in tensione, le acciaierie faticano ad aumentare i volumi produttivi

17 febbraio 2026

Usa: Nucor alza ancora i prezzi degli HRC

Mercato spot in tensione, le acciaierie faticano ad aumentare i volumi produttivi

di Stefano Gennari
Usa: Nucor spinge ancora sugli HRC - Quarto rialzo consecutivo, il più significativo finora

18 novembre 2025

Usa: Nucor spinge ancora sugli HRC

Quarto rialzo consecutivo, il più significativo finora

di Stefano Gennari
Nucor spinge ancora i prezzi degli HRC - Quarto rialzo consecutivo del consumer spot price e segnali di rafforzamento dal mercato spot Usa

9 febbraio 2026

Nucor spinge ancora i prezzi degli HRC

Quarto rialzo consecutivo del consumer spot price e segnali di rafforzamento dal mercato spot Usa

di Sarah Falsone
Mercato Usa in tensione - Rottame in rialzo e acciai finiti sui livelli più alti degli ultimi mesi, tra meteo avverso, offerta rigida e dazi

5 febbraio 2026

Mercato Usa in tensione

Rottame in rialzo e acciai finiti sui livelli più alti degli ultimi mesi, tra meteo avverso, offerta rigida e dazi

di Stefano Gennari
La nuova era della siderurgia Usa: scarica lo speciale - Scopri la nuova pubblicazione siderweb dedicata alle tendenze e ai fattori che stanno influenzando l'acciaio americano

2 ottobre 2025

La nuova era della siderurgia Usa: scarica lo speciale

Scopri la nuova pubblicazione siderweb dedicata alle tendenze e ai fattori che stanno influenzando l'acciaio americano

di Redazione siderweb
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026

13 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'avvio delle operazioni per la riaccensione dell'altoforno 2 dell'ex Ilva di ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio