SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Iniziativa cittadini Ue per lo stop alle importazi...

Iniziativa cittadini Ue per lo stop alle importazioni industriali russe

Aperta la raccolta firme per eliminare quote ed esenzioni, anche per le bramme in acciaio

16 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Iniziativa cittadini Ue per lo stop alle importazioni industriali russe - Aperta la raccolta firme per eliminare quote ed esenzioni, anche per le bramme in acciaio

16 febbraio 2026

Iniziativa cittadini Ue per lo stop alle importazioni industriali russe

Aperta la raccolta firme per eliminare quote ed esenzioni, anche per le bramme in acciaio

di Sarah Falsone
Nuove misure sull'acciaio, via libera del Consiglio Ue al negoziato - Richiamo all'«interesse dell'Ue»: considerati tutti gli operatori e i consumatori finali. "Melt and pour" dal 1° ottobre

15 dicembre 2025

Nuove misure sull'acciaio, via libera del Consiglio Ue al negoziato

Richiamo all'«interesse dell'Ue»: considerati tutti gli operatori e i consumatori finali. "Melt and pour" dal 1° ottobre

di Stefano Gennari
Ue verso una conferma dell'esenzione dai dazi per l'acciaio ucraino - «Contribuirebbe ad alleviare la difficile situazione in cui versano le imprese ucraine»

10 marzo 2025

Ue verso una conferma dell'esenzione dai dazi per l'acciaio ucraino

«Contribuirebbe ad alleviare la difficile situazione in cui versano le imprese ucraine»

di Stefano Gennari
Nuove misure di difesa Ue e Cbam ridisegnano il mercato dei tubi - Paladini (Marcegaglia): il 2026 parte senza scossoni sulla domanda, ma il quadro normativo si fa sempre più stringente

20 gennaio 2026

Nuove misure di difesa Ue e Cbam ridisegnano il mercato dei tubi

Paladini (Marcegaglia): il 2026 parte senza scossoni sulla domanda, ma il quadro normativo si fa sempre più stringente

di Stefano Gennari
siderDATA: maggio 2025 - I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

16 maggio 2025

siderDATA: maggio 2025

I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026

 I nostri video

13 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'avvio delle operazioni per la riaccensione dell'altoforno 2 dell'ex Ilva di ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio