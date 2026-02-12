SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. iSafety: l'IA al servizio della sicurezza in sider...

iSafety: l'IA al servizio della sicurezza in siderurgia

Il progetto UniBs-ICAR CNR sperimenta in Duferco TP modelli predittivi per ridurre il rischio in acciaieria

12 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre Header siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

iSafety: l'IA al servizio della sicurezza in siderurgia - Il progetto UniBs-ICAR CNR sperimenta in Duferco TP modelli predittivi per ridurre il rischio in acciaieria

12 febbraio 2026

iSafety: l'IA al servizio della sicurezza in siderurgia

Il progetto UniBs-ICAR CNR sperimenta in Duferco TP modelli predittivi per ridurre il rischio in acciaieria

di Stefano Gennari
Scorie bianche, entra nel vivo il progetto guidato da Duferco - RE-WHITE: da rifiuto a materia prima. Tra le aziende coinvolte anche ORI Martin e GAP

11 febbraio 2026

Scorie bianche, entra nel vivo il progetto guidato da Duferco

RE-WHITE: da rifiuto a materia prima. Tra le aziende coinvolte anche ORI Martin e GAP

di Stefano Gennari
Duferco e Nyox: 9,1 MW di fotovoltaico a San Zeno - L'impianto accrescerà la resilienza energetica dello stabilimento

14 luglio 2025

Duferco e Nyox: 9,1 MW di fotovoltaico a San Zeno

L'impianto accrescerà la resilienza energetica dello stabilimento

di Stefano Gennari
Agenda: webinar, fiere e report - Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

3 marzo 2025

Agenda: webinar, fiere e report

Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

di Elisa Bonomelli
Duferco Travi e Profilati: il calo dei consumi pesa sul bilancio 2024 - In leggera diminuzione le consegne rispetto all’anno precedente

6 marzo 2025

Duferco Travi e Profilati: il calo dei consumi pesa sul bilancio 2024

In leggera diminuzione le consegne rispetto all’anno precedente

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli

 I nostri video

11 febbraio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio