SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cina: tecnologia e transizione verde al centro del...

Cina: tecnologia e transizione verde al centro della strategia industriale

Tra squilibri di mercato, innovazione e decarbonizzazione, l'acciaio cinese punta a rafforzare la competitività globale

10 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre Header siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cina: tecnologia e transizione verde al centro della strategia industriale - Tra squilibri di mercato, innovazione e decarbonizzazione, l'acciaio cinese punta a rafforzare la competitività globale

10 febbraio 2026

Cina: tecnologia e transizione verde al centro della strategia industriale

Tra squilibri di mercato, innovazione e decarbonizzazione, l'acciaio cinese punta a rafforzare la competitività globale

di Stefano Gennari
Acciaio, la Cina chiederà delle licenze agli esportatori - La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 con l’obiettivo di contenere le spedizioni di oltre 300 prodotti

12 dicembre 2025

Acciaio, la Cina chiederà delle licenze agli esportatori

La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 con l’obiettivo di contenere le spedizioni di oltre 300 prodotti

di Federico Fusca
L’export cinese a livelli record nel 2025 - Quest’anno le spedizioni dovrebbero arrivare a 115-120 milioni di tonnellate, per poi calare nel 2026

16 settembre 2025

L’export cinese a livelli record nel 2025

Quest’anno le spedizioni dovrebbero arrivare a 115-120 milioni di tonnellate, per poi calare nel 2026

di Federico Fusca
Crisi dell’acciaio in Cina: urgente un riequilibrio del mercato globale - Sovraccapacità e domanda interna in calo: la doppia sfida per Pechino

6 agosto 2025

Crisi dell’acciaio in Cina: urgente un riequilibrio del mercato globale

Sovraccapacità e domanda interna in calo: la doppia sfida per Pechino

di Gianfranco Tosini
Cina: export di acciaio a livelli record nel 2025 - Dicembre ai massimi storici anche per l'import di minerale di ferro

14 gennaio 2026

Cina: export di acciaio a livelli record nel 2025

Dicembre ai massimi storici anche per l'import di minerale di ferro

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre

 I nostri video

7 febbraio 2026

Nei suoi ultimi piani quinquennali, la Cina ha indicato per la siderurgia e, in generale, per la suai ndustria l'obiettivo di orientare le ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio