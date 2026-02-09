SIDERWEB - La community dell'acciaio

  3. Urso spinge per l’intesa tra Provincia e Valbruna

Urso spinge per l’intesa tra Provincia e Valbruna

Sabato scorso triplo vertice a Bolzano. Kompatscher: «Stiamo vagliando varie ipotesi, ne parleremo con l'azienda»

9 febbraio 2026

Lascia un Commento

STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l'esempio di una Cina che vuol correre
siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026
siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026
ARTICOLI SIMILI

9 febbraio 2026

Sabato scorso triplo vertice a Bolzano. Kompatscher: «Stiamo vagliando varie ipotesi, ne parleremo con l'azienda»

di Redazione siderweb
Acciaierie Valbruna, Urso incontrerà i sindacati il 7 febbraio - Intanto il ministro ha ricevuto a Roma il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano

30 gennaio 2026

Acciaierie Valbruna, Urso incontrerà i sindacati il 7 febbraio

Intanto il ministro ha ricevuto a Roma il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano

di Redazione siderweb
Valbruna, possibile nuova gara sull’area di Bolzano - Allo studio una concessione su un’area ridimensionata. Oggi il confronto con la famiglia Amenduni

19 gennaio 2026

Valbruna, possibile nuova gara sull’area di Bolzano

Allo studio una concessione su un’area ridimensionata. Oggi il confronto con la famiglia Amenduni

di Sarah Falsone
Agenda: siderweb a Ecomondo con RICREA - Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

3 novembre 2025

Agenda: siderweb a Ecomondo con RICREA

Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

di Sarah Falsone
Italia: in calo l’import di acciaio nel 2024 - Milano provincia leader. Sei province lombarde nella «top ten»

18 marzo 2025

Italia: in calo l’import di acciaio nel 2024

Milano provincia leader. Sei province lombarde nella «top ten»

di Stefano Ferrari
SPECIALI

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre

7 febbraio 2026

Nei suoi ultimi piani quinquennali, la Cina ha indicato per la siderurgia e, in generale, per la suai ndustria l'obiettivo di orientare le ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio