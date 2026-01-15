SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ue-Uk: al via i negoziati sul mercato unico del ca...

Ue-Uk: al via i negoziati sul mercato unico del carbonio

Dalla prossima settimana inizieranno gli incontri per creare un sistema comune di scambio delle emissioni

15 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Cbam, Bruxelles spinge per il "freno d'emergenza" - L'Articolo 27a per la sospensione (anche retroattiva) di beni in caso di «circostanze gravi e impreviste»

12 gennaio 2026

Cbam, Bruxelles spinge per il "freno d'emergenza"

L'Articolo 27a per la sospensione (anche retroattiva) di beni in caso di «circostanze gravi e impreviste»

di Stefano Gennari
Cbam, Gerber chiede lo stop: «Gravi errori e incoerenze» - Il gruppo sollecita il DG Taxud a una correzione rapida e a una revisione complessiva

9 gennaio 2026

Cbam, Gerber chiede lo stop: «Gravi errori e incoerenze»

Il gruppo sollecita il DG Taxud a una correzione rapida e a una revisione complessiva

di Stefano Gennari
Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina - Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

18 dicembre 2025

Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina

Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

di Sarah Falsone
Rottame inox: effetto Cbam - Attesi incrementi a gennaio Rottame inox: effetto Cbam - Attesi incrementi a gennaio

18 dicembre 2025

Rottame inox: effetto Cbam

Attesi incrementi a gennaio

di Stefano Ferrari
Cbam esteso a 180 prodotti a valle, ma a partire dal 2028 - Presentato oggi il pacchetto con stretta anti-elusione. Eurofer: «servono misure a prova di falle fin dal primo giorno»

17 dicembre 2025

Cbam esteso a 180 prodotti a valle, ma a partire dal 2028

Presentato oggi il pacchetto con stretta anti-elusione. Eurofer: «servono misure a prova di falle fin dal primo giorno»

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cbam, Bruxelles spinge per il "freno d'emergenza" - L'Articolo 27a per la sospensione (anche retroattiva) di beni in caso di «circostanze gravi e impreviste»

12 gennaio 2026

Cbam, Bruxelles spinge per il "freno d'emergenza"

L'Articolo 27a per la sospensione (anche retroattiva) di beni in caso di «circostanze gravi e impreviste»

di Stefano Gennari
Cbam, Gerber chiede lo stop: «Gravi errori e incoerenze» - Il gruppo sollecita il DG Taxud a una correzione rapida e a una revisione complessiva

9 gennaio 2026

Cbam, Gerber chiede lo stop: «Gravi errori e incoerenze»

Il gruppo sollecita il DG Taxud a una correzione rapida e a una revisione complessiva

di Stefano Gennari
Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina - Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

18 dicembre 2025

Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina

Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

di Sarah Falsone
Rottame inox: effetto Cbam - Attesi incrementi a gennaio Rottame inox: effetto Cbam - Attesi incrementi a gennaio

18 dicembre 2025

Rottame inox: effetto Cbam

Attesi incrementi a gennaio

di Stefano Ferrari
Cbam esteso a 180 prodotti a valle, ma a partire dal 2028 - Presentato oggi il pacchetto con stretta anti-elusione. Eurofer: «servono misure a prova di falle fin dal primo giorno»

17 dicembre 2025

Cbam esteso a 180 prodotti a valle, ma a partire dal 2028

Presentato oggi il pacchetto con stretta anti-elusione. Eurofer: «servono misure a prova di falle fin dal primo giorno»

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni

 I nostri video

13 gennaio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio