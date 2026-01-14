SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. InfraBuild aggiorna il forno elettrico con ABB

InfraBuild aggiorna il forno elettrico con ABB

Nuovi interruttori in vuoto VD4-AF con azionamento a servomotore per lo stabilimento di Laverton

14 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

ABB si occuperà dell’elettrificazione di SSAB Luleå - È stato firmato ieri il contratto di fornitura dell’infrastruttura d’alimentazione del nuovo min-mill svedese

22 ottobre 2025

ABB si occuperà dell’elettrificazione di SSAB Luleå

È stato firmato ieri il contratto di fornitura dell’infrastruttura d’alimentazione del nuovo min-mill svedese

di Federico Fusca
ABB affiancherà Tata Steel per la decarbonizzazione di Port Talbot - Il partner tecnologico fornirà sistemi per la distribuzione di energia e per l’agitazione elettromagnetica

30 luglio 2025

ABB affiancherà Tata Steel per la decarbonizzazione di Port Talbot

Il partner tecnologico fornirà sistemi per la distribuzione di energia e per l’agitazione elettromagnetica

di Federico Fusca
ABB per la digitalizzazione dell'impianto di Rourkela - Firmato un MoU tra Sail e la filiale indiana del gruppo specializzato in prodotti tecnologici industriali

23 maggio 2025

ABB per la digitalizzazione dell'impianto di Rourkela

Firmato un MoU tra Sail e la filiale indiana del gruppo specializzato in prodotti tecnologici industriali

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ABB si occuperà dell’elettrificazione di SSAB Luleå - È stato firmato ieri il contratto di fornitura dell’infrastruttura d’alimentazione del nuovo min-mill svedese

22 ottobre 2025

ABB si occuperà dell’elettrificazione di SSAB Luleå

È stato firmato ieri il contratto di fornitura dell’infrastruttura d’alimentazione del nuovo min-mill svedese

di Federico Fusca
ABB affiancherà Tata Steel per la decarbonizzazione di Port Talbot - Il partner tecnologico fornirà sistemi per la distribuzione di energia e per l’agitazione elettromagnetica

30 luglio 2025

ABB affiancherà Tata Steel per la decarbonizzazione di Port Talbot

Il partner tecnologico fornirà sistemi per la distribuzione di energia e per l’agitazione elettromagnetica

di Federico Fusca
ABB per la digitalizzazione dell'impianto di Rourkela - Firmato un MoU tra Sail e la filiale indiana del gruppo specializzato in prodotti tecnologici industriali

23 maggio 2025

ABB per la digitalizzazione dell'impianto di Rourkela

Firmato un MoU tra Sail e la filiale indiana del gruppo specializzato in prodotti tecnologici industriali

di Stefano Gennari
InfraBuild aggiorna il forno elettrico con ABB - Nuovi interruttori in vuoto VD4-AF con azionamento a servomotore per lo stabilimento di Laverton

14 gennaio 2026

InfraBuild aggiorna il forno elettrico con ABB

Nuovi interruttori in vuoto VD4-AF con azionamento a servomotore per lo stabilimento di Laverton

di Sarah Falsone
Jindal Steel Sohar, nuovi sistemi di protezione da ABB - Sostituiti 12 relè di protezione con la tecnologia Relion per una maggiore affidabilità

11 novembre 2025

Jindal Steel Sohar, nuovi sistemi di protezione da ABB

Sostituiti 12 relè di protezione con la tecnologia Relion per una maggiore affidabilità

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni

 I nostri video

13 gennaio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio