SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Gruppo Pittini: torna Steel Engineer

Gruppo Pittini: torna Steel Engineer

Ad aprile inizierà la quarta edizione del progetto dedicato ai giovani neoingegneri

18 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Steel Rookie di Pittini: il futuro dell’acciaio passa per i giovani talenti - Il progetto nasce dalla collaborazione tra ITS Academy Meccatronico Veneto e Acciaierie di Verona

26 giugno 2025

Steel Rookie di Pittini: il futuro dell’acciaio passa per i giovani talenti

Il progetto nasce dalla collaborazione tra ITS Academy Meccatronico Veneto e Acciaierie di Verona

di Sarah Falsone
Pittini avvia un impianto di granulazione a secco della scoria bianca - Primo al mondo del suo tipo. «Passo significativo nella strategia ambientale del gruppo»

23 maggio 2025

Pittini avvia un impianto di granulazione a secco della scoria bianca

Primo al mondo del suo tipo. «Passo significativo nella strategia ambientale del gruppo»

di Stefano Gennari
Pittini Group: resilienza, innovazione ed espansione internazionale - Il gruppo siderurgico friulano a Made in Steel per illustrare due progetti chiave

12 maggio 2025

Pittini Group: resilienza, innovazione ed espansione internazionale

Il gruppo siderurgico friulano a Made in Steel per illustrare due progetti chiave

di Stefano Gennari
Urso approva accordo di sviluppo da 63 milioni di euro con Ferriere Nord - Per il Mimit il progetto “Resteel” migliorerà l’impatto ambientale degli stabilimenti del Gruppo Pittini

23 agosto 2024

Urso approva accordo di sviluppo da 63 milioni di euro con Ferriere Nord

Per il Mimit il progetto “Resteel” migliorerà l’impatto ambientale degli stabilimenti del Gruppo Pittini

di Davide Lorenzini
Officina Pittini per la Formazione celebra 20 anni di successi educativi - Di Giusto: «Un percorso costruito sulla base del claim “Costruiamo le tue competenze”»

16 ottobre 2023

Officina Pittini per la Formazione celebra 20 anni di successi educativi

Di Giusto: «Un percorso costruito sulla base del claim “Costruiamo le tue competenze”»

di Davide Lorenzini
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Steel Rookie di Pittini: il futuro dell’acciaio passa per i giovani talenti - Il progetto nasce dalla collaborazione tra ITS Academy Meccatronico Veneto e Acciaierie di Verona

26 giugno 2025

Steel Rookie di Pittini: il futuro dell’acciaio passa per i giovani talenti

Il progetto nasce dalla collaborazione tra ITS Academy Meccatronico Veneto e Acciaierie di Verona

di Sarah Falsone
Pittini avvia un impianto di granulazione a secco della scoria bianca - Primo al mondo del suo tipo. «Passo significativo nella strategia ambientale del gruppo»

23 maggio 2025

Pittini avvia un impianto di granulazione a secco della scoria bianca

Primo al mondo del suo tipo. «Passo significativo nella strategia ambientale del gruppo»

di Stefano Gennari
Pittini Group: resilienza, innovazione ed espansione internazionale - Il gruppo siderurgico friulano a Made in Steel per illustrare due progetti chiave

12 maggio 2025

Pittini Group: resilienza, innovazione ed espansione internazionale

Il gruppo siderurgico friulano a Made in Steel per illustrare due progetti chiave

di Stefano Gennari
Urso approva accordo di sviluppo da 63 milioni di euro con Ferriere Nord - Per il Mimit il progetto “Resteel” migliorerà l’impatto ambientale degli stabilimenti del Gruppo Pittini

23 agosto 2024

Urso approva accordo di sviluppo da 63 milioni di euro con Ferriere Nord

Per il Mimit il progetto “Resteel” migliorerà l’impatto ambientale degli stabilimenti del Gruppo Pittini

di Davide Lorenzini
Officina Pittini per la Formazione celebra 20 anni di successi educativi - Di Giusto: «Un percorso costruito sulla base del claim “Costruiamo le tue competenze”»

16 ottobre 2023

Officina Pittini per la Formazione celebra 20 anni di successi educativi

Di Giusto: «Un percorso costruito sulla base del claim “Costruiamo le tue competenze”»

di Davide Lorenzini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025

 I nostri video

12 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio