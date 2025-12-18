SIDERWEB - La community dell'acciaio

Outokumpu: «Pieno sostegno alle ultime modifiche al Cbam»

Sarebbero però necessari «ulteriori sviluppi in merito alla portata e alle misure antielusione»

18 dicembre 2025

Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina - Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

18 dicembre 2025

Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina

Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

di Sarah Falsone
Rottame inox: effetto Cbam - Attesi incrementi a gennaio Rottame inox: effetto Cbam - Attesi incrementi a gennaio

18 dicembre 2025

Rottame inox: effetto Cbam

Attesi incrementi a gennaio

di Stefano Ferrari
Cbam, WV Stahl: correttivi insufficienti - L'associazione siderurgica tedesca individua tre carenze nelle ultime proposte della Commissione Ue

18 dicembre 2025

Cbam, WV Stahl: correttivi insufficienti

L'associazione siderurgica tedesca individua tre carenze nelle ultime proposte della Commissione Ue

di Stefano Gennari
Cbam esteso a 180 prodotti a valle, ma a partire dal 2028 - Presentato oggi il pacchetto con stretta anti-elusione. Eurofer: «servono misure a prova di falle fin dal primo giorno»

17 dicembre 2025

Cbam esteso a 180 prodotti a valle, ma a partire dal 2028

Presentato oggi il pacchetto con stretta anti-elusione. Eurofer: «servono misure a prova di falle fin dal primo giorno»

di Sarah Falsone
Cbam, una bozza svela la proposta di estensione a valle - La Commissione punta a chiudere le scappatoie del Meccanismo includendo i prodotti a valle in acciaio

16 dicembre 2025

Cbam, una bozza svela la proposta di estensione a valle

La Commissione punta a chiudere le scappatoie del Meccanismo includendo i prodotti a valle in acciaio

di Sarah Falsone
siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025
MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026
Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025

12 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio