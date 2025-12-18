SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Automotive, la filiera Ue si divide sull’Automotiv...

Automotive, la filiera Ue si divide sull’Automotive Package

Le associazioni europee hanno espresso posizioni contrastanti rispetto alle proposte presentate dalla Ce

18 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Ue: presentato l’Automotive Package - Acea: «Proposte riconoscono le necessità di maggiore flessibilità e neutralità tecnologica. Ora vanno implementate»

17 dicembre 2025

Ue: presentato l’Automotive Package

Acea: «Proposte riconoscono le necessità di maggiore flessibilità e neutralità tecnologica. Ora vanno implementate»

di Federico Fusca
Automotive, non si arrestano i cali produttivi dell’Italia - A ottobre l’attività della filiera è scesa del 4,1% e l’output di sole auto si è fermato a 15mila unità

11 dicembre 2025

Automotive, non si arrestano i cali produttivi dell’Italia

A ottobre l’attività della filiera è scesa del 4,1% e l’output di sole auto si è fermato a 15mila unità

di Federico Fusca
Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue - Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

10 dicembre 2025

Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue

Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

di Federico Fusca
Automotive, mercato italiano bloccato - Vavassori: «Il settore si prepara a chiudere l’anno con una variazione negativa»

2 dicembre 2025

Automotive, mercato italiano bloccato

Vavassori: «Il settore si prepara a chiudere l’anno con una variazione negativa»

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ue: presentato l’Automotive Package - Acea: «Proposte riconoscono le necessità di maggiore flessibilità e neutralità tecnologica. Ora vanno implementate»

17 dicembre 2025

Ue: presentato l’Automotive Package

Acea: «Proposte riconoscono le necessità di maggiore flessibilità e neutralità tecnologica. Ora vanno implementate»

di Federico Fusca
Automotive, non si arrestano i cali produttivi dell’Italia - A ottobre l’attività della filiera è scesa del 4,1% e l’output di sole auto si è fermato a 15mila unità

11 dicembre 2025

Automotive, non si arrestano i cali produttivi dell’Italia

A ottobre l’attività della filiera è scesa del 4,1% e l’output di sole auto si è fermato a 15mila unità

di Federico Fusca
Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue - Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

10 dicembre 2025

Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue

Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

di Federico Fusca
Automotive, mercato italiano bloccato - Vavassori: «Il settore si prepara a chiudere l’anno con una variazione negativa»

2 dicembre 2025

Automotive, mercato italiano bloccato

Vavassori: «Il settore si prepara a chiudere l’anno con una variazione negativa»

di Federico Fusca
Automotive, la filiera Ue si divide sull’Automotive Package - Le associazioni europee hanno espresso posizioni contrastanti rispetto alle proposte presentate dalla Ce

18 dicembre 2025

Automotive, la filiera Ue si divide sull’Automotive Package

Le associazioni europee hanno espresso posizioni contrastanti rispetto alle proposte presentate dalla Ce

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025

 I nostri video

12 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio