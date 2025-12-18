Scarica lo Speciale 2025 di siderweb

Il 2025 si è confermato per la siderurgia un "anno di passaggio", un crinale delicato tra la gestione delle emergenze e la definizione di nuovi equilibri. Se lo scorso anno ci interrogavamo sulla natura strutturale della crisi, oggi i fatti ci dicono che siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento delle regole del gioco.

Dalla piena operatività del Cbam ai riassetti societari dei grandi player internazionali, fino alla necessità di ridisegnare le catene di fornitura in un contesto geopolitico frammentato: lo Speciale 2025 di siderweb ripercorre gli ultimi dodici mesi per fornire una bussola in questo scenario in mutamento.

La pubblicazione offre un viaggio approfondito tra i macro-trend dell'anno, integrando analisi puntuali su produzione, commercio e dinamiche dei settori utilizzatori. Il racconto si arricchisce con le voci dei protagonisti del settore, attraverso interviste e riflessioni focalizzate sul binomio tra sostenibilità e competitività. Non manca, inoltre, un punto aggiornato sui dossier strategici dell'acciaio italiano e sugli sviluppi normativi che condizioneranno il futuro prossimo, completato dal resoconto delle attività di analisi e networking che hanno caratterizzato l'impegno di siderweb nel corso dell'anno.

Chiudiamo questo 2025 con la consapevolezza che il cambiamento è ormai sistemico, ma anche con la certezza che il comparto siderurgico possiede la resilienza e il coraggio necessari per affrontarlo. Come sempre, siderweb è al fianco della filiera con notizie, analisi, approfondimenti ed eventi. Questo Speciale vuole essere un omaggio, accompagnato dall'augurio che il 2026 porti chiarezza, stabilità e la concreta realizzazione dei nuovi progetti.

