Primetals aggiorna la linea di decapaggio di Toyo Kohan

Nel sito di Kudamatsu nuova logistica coils e saldatura laser LBW

17 dicembre 2025

Yongjin e Primetals completano l’automazione del laminatoio - Tra i vantaggi dell’ammodernamento, tolleranze più strette di spessore e planarità e finiture migliori

10 dicembre 2025

Yongjin e Primetals completano l’automazione del laminatoio

Tra i vantaggi dell’ammodernamento, tolleranze più strette di spessore e planarità e finiture migliori

di Sarah Falsone
SAIL e Primetals collaborano per ridurre le emissioni di CO₂ - Il progetto prevede l’iniezione di idrogeno nell’altoforno e mira a sostituire i combustibili tradizionali

4 dicembre 2025

SAIL e Primetals collaborano per ridurre le emissioni di CO₂

Il progetto prevede l’iniezione di idrogeno nell’altoforno e mira a sostituire i combustibili tradizionali

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt completa il revamping del laminatoio - Nuovi sistemi meccanici e di automazione Primetals migliorano la qualità degli acciai al silicio

2 dicembre 2025

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt completa il revamping del laminatoio

Nuovi sistemi meccanici e di automazione Primetals migliorano la qualità degli acciai al silicio

di Sarah Falsone
Primetals, nuovo impianto di taglio al plasma per Konepeikko - L’investimento consentirà al player finlandese di allargare la gamma di acciai trattati a Ovako

27 novembre 2025

Primetals, nuovo impianto di taglio al plasma per Konepeikko

L’investimento consentirà al player finlandese di allargare la gamma di acciai trattati a Ovako

di Federico Fusca
JFE Steel: nuova linea di zincatura continua a Fukuyama - Il produttore si affida a Primetals con l’obiettivo di soddisfare la domanda di fogli in acciaio ultra resistenti

25 novembre 2025

JFE Steel: nuova linea di zincatura continua a Fukuyama

Il produttore si affida a Primetals con l’obiettivo di soddisfare la domanda di fogli in acciaio ultra resistenti

di Sarah Falsone
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025

12 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l'assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l'assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell'acciaio