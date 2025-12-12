SIDERWEB - La community dell'acciaio

Londra rinvia la Steel Strategy al 2026

Focus su commercio e nuove misure di salvaguardia. Su British Steel resta prioritaria la continuità produttiva

12 dicembre 2025

ARTICOLI SIMILI

Londra rinvia la Steel Strategy al 2026 - Focus su commercio e nuove misure di salvaguardia. Su British Steel resta prioritaria la continuità produttiva

12 dicembre 2025

Londra rinvia la Steel Strategy al 2026

Focus su commercio e nuove misure di salvaguardia. Su British Steel resta prioritaria la continuità produttiva

di Sarah Falsone
British Steel: il Governo cerca acquirenti - L’Esecutivo al lavoro «con Jingye per trovare una soluzione pragmatica e realistica per il futuro dell’azienda»

21 novembre 2025

British Steel: il Governo cerca acquirenti

L’Esecutivo al lavoro «con Jingye per trovare una soluzione pragmatica e realistica per il futuro dell’azienda»

di Federico Fusca
Uk, si apre il dibattito parlamentare sullo Steel Industry Act - La discussione alla Camera dei Lord è in programma giovedì 23 ottobre

20 ottobre 2025

Uk, si apre il dibattito parlamentare sullo Steel Industry Act

La discussione alla Camera dei Lord è in programma giovedì 23 ottobre

di Federico Fusca
Uk, primo passo verso la nazionalizzazione di British Steel - Il Governo ha approvato una legge per assumere la gestione temporanea dell’azienda

14 aprile 2025

Uk, primo passo verso la nazionalizzazione di British Steel

Il Governo ha approvato una legge per assumere la gestione temporanea dell’azienda

di Federico Fusca
European economic forecast: 2025 anno di transizione - Incertezze geopolitiche e commerciali frenano la crescita

28 maggio 2025

European economic forecast: 2025 anno di transizione

Incertezze geopolitiche e commerciali frenano la crescita

di Arianna Ducoli
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026

11 dicembre 2025

Il 2025 è stato caratterizzato da una minore volatilità dei prezzi rispetto agli anni precedenti, all'interno però di una tendenza ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio