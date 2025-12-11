SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Tata Steel punta sulla crescita in India

Tata Steel punta sulla crescita in India

Focus su nuova capacità, prodotti downstream ad alto valore aggiunto e minerale di ferro

11 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Andritz fornirà il nuovo impianto di recupero acido per Port Talbot - Tata Steel ridurrà l’import di acido, supportando l’espansione della linea di decapaggio e la decarbonizzazione del sito

11 dicembre 2025

Andritz fornirà il nuovo impianto di recupero acido per Port Talbot

Tata Steel ridurrà l’import di acido, supportando l’espansione della linea di decapaggio e la decarbonizzazione del sito

di Sarah Falsone
Tata Steel: Kalinganagar punta ai 16 milioni ton/anno - L'obiettivo del raddoppio di produzione è stato annunciato durante le celebrazioni dei 10 anni di attività del sito

19 novembre 2025

Tata Steel: Kalinganagar punta ai 16 milioni ton/anno

L'obiettivo del raddoppio di produzione è stato annunciato durante le celebrazioni dei 10 anni di attività del sito

di Federico Fusca
Tata Steel Nederland acquisisce centrali elettriche di Vattenfall - L'operazione è un passo strategico per la transizione del siderurgico verso l'acciaio a basse emissioni

19 novembre 2025

Tata Steel Nederland acquisisce centrali elettriche di Vattenfall

L'operazione è un passo strategico per la transizione del siderurgico verso l'acciaio a basse emissioni

di Stefano Gennari
Tata Steel chiede al Governo indiano nuovi dazi - Lo stesso appello è stato rivolto al Regno Unito, «per tutelare le attività dalle importazioni a basso costo»

13 novembre 2025

Tata Steel chiede al Governo indiano nuovi dazi

Lo stesso appello è stato rivolto al Regno Unito, «per tutelare le attività dalle importazioni a basso costo»

di Federico Fusca
IMFA rileva l’impianto di ferrocromo di Tata Steel a Kalinganagar - L’operazione da 610 crore di rupie porta la capacità del gruppo oltre le 500mila tonnellate annue

6 novembre 2025

IMFA rileva l’impianto di ferrocromo di Tata Steel a Kalinganagar

L’operazione da 610 crore di rupie porta la capacità del gruppo oltre le 500mila tonnellate annue

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Andritz fornirà il nuovo impianto di recupero acido per Port Talbot - Tata Steel ridurrà l’import di acido, supportando l’espansione della linea di decapaggio e la decarbonizzazione del sito

11 dicembre 2025

Andritz fornirà il nuovo impianto di recupero acido per Port Talbot

Tata Steel ridurrà l’import di acido, supportando l’espansione della linea di decapaggio e la decarbonizzazione del sito

di Sarah Falsone
Tata Steel: Kalinganagar punta ai 16 milioni ton/anno - L'obiettivo del raddoppio di produzione è stato annunciato durante le celebrazioni dei 10 anni di attività del sito

19 novembre 2025

Tata Steel: Kalinganagar punta ai 16 milioni ton/anno

L'obiettivo del raddoppio di produzione è stato annunciato durante le celebrazioni dei 10 anni di attività del sito

di Federico Fusca
Tata Steel Nederland acquisisce centrali elettriche di Vattenfall - L'operazione è un passo strategico per la transizione del siderurgico verso l'acciaio a basse emissioni

19 novembre 2025

Tata Steel Nederland acquisisce centrali elettriche di Vattenfall

L'operazione è un passo strategico per la transizione del siderurgico verso l'acciaio a basse emissioni

di Stefano Gennari
Tata Steel chiede al Governo indiano nuovi dazi - Lo stesso appello è stato rivolto al Regno Unito, «per tutelare le attività dalle importazioni a basso costo»

13 novembre 2025

Tata Steel chiede al Governo indiano nuovi dazi

Lo stesso appello è stato rivolto al Regno Unito, «per tutelare le attività dalle importazioni a basso costo»

di Federico Fusca
IMFA rileva l’impianto di ferrocromo di Tata Steel a Kalinganagar - L’operazione da 610 crore di rupie porta la capacità del gruppo oltre le 500mila tonnellate annue

6 novembre 2025

IMFA rileva l’impianto di ferrocromo di Tata Steel a Kalinganagar

L’operazione da 610 crore di rupie porta la capacità del gruppo oltre le 500mila tonnellate annue

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026

 I nostri video

11 dicembre 2025

Il 2025 è stato caratterizzato da una minore volatilità dei prezzi rispetto agli anni precedenti, all'interno però di una tendenza ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio