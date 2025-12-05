SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Assofermet Acciai: attesi rincari nel 1° trimestre...

Assofermet Acciai: attesi rincari nel 1° trimestre 2026

Piani al carbonio stabili ma sotto pressione regolatoria, inox in lieve ripresa e banda stagnata competitiva

5 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Assofermet Acciai: attesi rincari nel 1° trimestre 2026 - Piani al carbonio stabili ma sotto pressione regolatoria, inox in lieve ripresa e banda stagnata competitiva

5 dicembre 2025

Assofermet Acciai: attesi rincari nel 1° trimestre 2026

Piani al carbonio stabili ma sotto pressione regolatoria, inox in lieve ripresa e banda stagnata competitiva

di Sarah Falsone
Assofermet Acciai: volumi e prezzi in flessione - Mercato debole per acciai al carbonio e inossidabili. Pesano le tensioni geopolitiche e la crisi economica cinese

9 giugno 2025

Assofermet Acciai: volumi e prezzi in flessione

Mercato debole per acciai al carbonio e inossidabili. Pesano le tensioni geopolitiche e la crisi economica cinese

di Sarah Falsone
Assofermet: raccolta di rottame al minimo - Nelle ferroleghe, «l'introduzione delle misure di salvaguardia ha scosso il mercato»

4 dicembre 2025

Assofermet: raccolta di rottame al minimo

Nelle ferroleghe, «l'introduzione delle misure di salvaguardia ha scosso il mercato»

di Stefano Gennari
Nella bozza del Piano d’azione per l’acciaio anche il “melted and poured” - Il documento Ue sarà presentato ufficialmente domani dalla Commissione

18 marzo 2025

Nella bozza del Piano d’azione per l’acciaio anche il “melted and poured”

Il documento Ue sarà presentato ufficialmente domani dalla Commissione

di Stefano Gennari
Banda stagnata: gli operatori si attendono aumenti - Scorte della filiera medio-alte Banda stagnata: gli operatori si attendono aumenti - Scorte della filiera medio-alte

28 novembre 2025

Banda stagnata: gli operatori si attendono aumenti

Scorte della filiera medio-alte

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie

 I nostri video

5 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio