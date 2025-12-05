SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cbam, Assofermet torna a chiedere misure transitor...

Cbam, Assofermet torna a chiedere misure transitorie

Allo stato attuale, «l’assenza dei parametri definitivi per il calcolo dei costi genera instabilità e incertezza»

5 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

India: il Cbam limiterà l’export in Ue - I produttori: «Non sappiamo quale sarà l’aliquota applicata e se sarà specifica per azienda. Manca chiarezza»

5 dicembre 2025

India: il Cbam limiterà l’export in Ue

I produttori: «Non sappiamo quale sarà l’aliquota applicata e se sarà specifica per azienda. Manca chiarezza»

di Federico Fusca
Coils: offerte europee salde - Le incertezze su Cbam e quote di importazione hanno spinto i compratori a rivolgersi ai produttori Ue Coils: offerte europee salde - Le incertezze su Cbam e quote di importazione hanno spinto i compratori a rivolgersi ai produttori Ue

4 dicembre 2025

Coils: offerte europee salde

Le incertezze su Cbam e quote di importazione hanno spinto i compratori a rivolgersi ai produttori Ue

di Stefano Gennari
Cbam: ancora maggiori le incertezze delle certezze - Schweiger (Federacciai): «Entro il 10 dicembre revisione legislativa che potrebbe includere l'estensione al downstream»

3 dicembre 2025

Cbam: ancora maggiori le incertezze delle certezze

Schweiger (Federacciai): «Entro il 10 dicembre revisione legislativa che potrebbe includere l'estensione al downstream»

di Stefano Gennari
Uk, Cbam: emissioni indirette escluse fino al 2029 - Il meccanismo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027; rinvio legato al sostegno alle industrie energivore

28 novembre 2025

Uk, Cbam: emissioni indirette escluse fino al 2029

Il meccanismo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027; rinvio legato al sostegno alle industrie energivore

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

India: il Cbam limiterà l’export in Ue - I produttori: «Non sappiamo quale sarà l’aliquota applicata e se sarà specifica per azienda. Manca chiarezza»

5 dicembre 2025

India: il Cbam limiterà l’export in Ue

I produttori: «Non sappiamo quale sarà l’aliquota applicata e se sarà specifica per azienda. Manca chiarezza»

di Federico Fusca
Coils: offerte europee salde - Le incertezze su Cbam e quote di importazione hanno spinto i compratori a rivolgersi ai produttori Ue Coils: offerte europee salde - Le incertezze su Cbam e quote di importazione hanno spinto i compratori a rivolgersi ai produttori Ue

4 dicembre 2025

Coils: offerte europee salde

Le incertezze su Cbam e quote di importazione hanno spinto i compratori a rivolgersi ai produttori Ue

di Stefano Gennari
Cbam: ancora maggiori le incertezze delle certezze - Schweiger (Federacciai): «Entro il 10 dicembre revisione legislativa che potrebbe includere l'estensione al downstream»

3 dicembre 2025

Cbam: ancora maggiori le incertezze delle certezze

Schweiger (Federacciai): «Entro il 10 dicembre revisione legislativa che potrebbe includere l'estensione al downstream»

di Stefano Gennari
Uk, Cbam: emissioni indirette escluse fino al 2029 - Il meccanismo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027; rinvio legato al sostegno alle industrie energivore

28 novembre 2025

Uk, Cbam: emissioni indirette escluse fino al 2029

Il meccanismo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027; rinvio legato al sostegno alle industrie energivore

di Sarah Falsone
Cbam, Assofermet torna a chiedere misure transitorie - Allo stato attuale, «l’assenza dei parametri definitivi per il calcolo dei costi genera instabilità e incertezza»

5 dicembre 2025

Cbam, Assofermet torna a chiedere misure transitorie

Allo stato attuale, «l’assenza dei parametri definitivi per il calcolo dei costi genera instabilità e incertezza»

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie

 I nostri video

5 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio