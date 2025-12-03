SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Trafilerie: costi e incertezze pesano sul comparto

Trafilerie: costi e incertezze pesano sul comparto

Edoardo Zanardelli (Caleotto) e Andrea Beri (ITA) analizzano le difficoltà del settore

3 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Trafilerie: costi e incertezze pesano sul comparto - Edoardo Zanardelli (Caleotto) e Andrea Beri (ITA) analizzano le difficoltà del settore

3 dicembre 2025

Trafilerie: costi e incertezze pesano sul comparto

Edoardo Zanardelli (Caleotto) e Andrea Beri (ITA) analizzano le difficoltà del settore

di Sarah Falsone
Agenda: Bilanci d’Acciaio fa tappa a Lecco - Gli appuntamenti principali della settimana per la filiera dell'acciaio

1 dicembre 2025

Agenda: Bilanci d’Acciaio fa tappa a Lecco

Gli appuntamenti principali della settimana per la filiera dell'acciaio

di Sarah Falsone
Trafilatura: preoccupano calo dei margini e la crisi dell’auto - Dopo un primo trimestre in linea col 2024, la ripresa è attesa per la seconda metà del 2025

3 dicembre 2024

Trafilatura: preoccupano calo dei margini e la crisi dell’auto

Dopo un primo trimestre in linea col 2024, la ripresa è attesa per la seconda metà del 2025

di Federico Fusca
Bilanci, mercato e materie prime: la tripla sfida delle trafilerie - Bilanci d’Acciaio torna a Lecco per fotografare la filiera del filo d’acciaio

26 novembre 2025

Bilanci, mercato e materie prime: la tripla sfida delle trafilerie

Bilanci d’Acciaio torna a Lecco per fotografare la filiera del filo d’acciaio

di Redazione siderweb
Eurofer: per l'acciaio domina ancora l'incertezza - Crescita del consumo contenuta nel 2025

6 febbraio 2025

Eurofer: per l'acciaio domina ancora l'incertezza

Crescita del consumo contenuta nel 2025

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi

 I nostri video

2 dicembre 2025

Intervista a Pietro Almici, presidente di Anima Confindustria, a margine dell'Assemblea generale 2025 della federazione.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio