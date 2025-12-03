SIDERWEB - La community dell'acciaio

Cbam: ancora maggiori le incertezze delle certezze

Schweiger (Federacciai): «Criticità sia operative sia strutturali. Attesi nove atti esecutivi della Ue entro fine anno»

3 dicembre 2025

Cbam: ancora maggiori le incertezze delle certezze - Schweiger (Federacciai): «Criticità sia operative sia strutturali. Attesi nove atti esecutivi della Ue entro fine anno»

3 dicembre 2025

Cbam: ancora maggiori le incertezze delle certezze

Schweiger (Federacciai): «Criticità sia operative sia strutturali. Attesi nove atti esecutivi della Ue entro fine anno»

di Stefano Gennari
Piano d'azione Ue: energia, Cbam, difesa commerciale, circolarità - Nel documento definitivo, diventata un'ipotesi l'introduzione del "melted and poured"

19 marzo 2025

Piano d'azione Ue: energia, Cbam, difesa commerciale, circolarità

Nel documento definitivo, diventata un'ipotesi l'introduzione del "melted and poured"

di Stefano Gennari
Comisi: «Il Cbam punti su valori di default stabili e affidabili» - L’esperto di Studio Armella & Associati su scadenze, nodi tecnici e rischi competitivi legati al meccanismo

24 settembre 2025

Comisi: «Il Cbam punti su valori di default stabili e affidabili»

L’esperto di Studio Armella & Associati su scadenze, nodi tecnici e rischi competitivi legati al meccanismo

di Stefano Gennari
Cbam, la Commissione europea punta a una semplificazione - In una bozza di proposta legislativa, modifiche quali una soglia di esenzione per i piccoli importatori

24 febbraio 2025

Cbam, la Commissione europea punta a una semplificazione

In una bozza di proposta legislativa, modifiche quali una soglia di esenzione per i piccoli importatori

di Stefano Gennari
Bilanci, mercato e materie prime: la tripla sfida delle trafilerie - Bilanci d’Acciaio torna a Lecco per fotografare la filiera del filo d’acciaio

26 novembre 2025

Bilanci, mercato e materie prime: la tripla sfida delle trafilerie

Bilanci d’Acciaio torna a Lecco per fotografare la filiera del filo d’acciaio

di Redazione siderweb
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi

2 dicembre 2025

Intervista a Pietro Almici, presidente di Anima Confindustria, a margine dell'Assemblea generale 2025 della federazione.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio