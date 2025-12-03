SIDERWEB - La community dell'acciaio

Bilanci d’Acciaio: trafilatura italiana in rallentamento

Il 2024 segna un altro anno di difficoltà, influenzato da cali produttivi e contesto economico e geopolitico sfavorevole

3 dicembre 2025

Bilanci d’Acciaio: trafilatura italiana in rallentamento - Il 2024 segna un altro anno di difficoltà, influenzato da cali produttivi e contesto economico e geopolitico sfavorevole

3 dicembre 2025

Bilanci d’Acciaio: trafilatura italiana in rallentamento

Il 2024 segna un altro anno di difficoltà, influenzato da cali produttivi e contesto economico e geopolitico sfavorevole

di Sarah Falsone
Bilanci d’Acciaio: nel 2024 settore solido nonostante i cali - La ricerca siderweb ha rilevato frenate per fatturato, marginalità e redditività. Attese di ripresa riposte nel 2026

17 novembre 2025

Bilanci d’Acciaio: nel 2024 settore solido nonostante i cali

La ricerca siderweb ha rilevato frenate per fatturato, marginalità e redditività. Attese di ripresa riposte nel 2026

di Redazione siderweb
Trafilerie: 2023 difficile per il comparto, segnali di ripresa per il 2025 - A Lecco, nel secondo appuntamento di Bilanci d’Acciaio 2024, i risultati di bilancio della filiera nel 2021-2023

3 dicembre 2024

Trafilerie: 2023 difficile per il comparto, segnali di ripresa per il 2025

A Lecco, nel secondo appuntamento di Bilanci d’Acciaio 2024, i risultati di bilancio della filiera nel 2021-2023

di Redazione siderweb
Bilanci, mercato e materie prime: la tripla sfida delle trafilerie - Bilanci d’Acciaio torna a Lecco per fotografare la filiera del filo d’acciaio

26 novembre 2025

Bilanci, mercato e materie prime: la tripla sfida delle trafilerie

Bilanci d’Acciaio torna a Lecco per fotografare la filiera del filo d’acciaio

di Redazione siderweb
Eurofer: per il settore dell'acciaio domina ancora l'incertezza - Prospettive di consumo per il 2025 e 2026 offuscate da dazi Usa e debole situazione nei settori manifatturieri

15 settembre 2025

Eurofer: per il settore dell'acciaio domina ancora l'incertezza

Prospettive di consumo per il 2025 e 2026 offuscate da dazi Usa e debole situazione nei settori manifatturieri

di Gianfranco Tosini
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi

2 dicembre 2025

Intervista a Pietro Almici, presidente di Anima Confindustria, a margine dell'Assemblea generale 2025 della federazione.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio